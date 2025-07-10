Ожидается, что уже в 2025 году переселенцев ждет нововведение и им будет легче найти бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве и других регионах

Продолжается активная работа над нововведениями, чтобы облегчить поиск бесплатного жилья для ВПЛ в Полтаве и других регионах Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил Павел Фролов, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав переселенцев, во время воркшопа, посвященного прозрачной инвентаризации жилья и антикоррупционному контролю.

В настоящее время начата масштабная проверка объектов недвижимости, которые могут быть использованы для временного размещения внутри перемещенных лиц. В потенциальные варианты входят общежития, санатории, базы отдыха и другие помещения, которые могут быть приспособлены для комфортного проживания.

Основное внимание уделяется объектам, имеющим официально подтвержденный правовой статус и состоящим на государственном учете. Все эти здания проходят оценку технического состояния со стороны специальных комиссий при областных военных администрациях.

На основе этой проверки будет создан единый государственный реестр бесплатного жилья для ВПЛ в Полтаве и других регионах Украины, пригодного для временного проживания. В реестре можно будет просматривать характеристики дома, включая его техническое состояние, расположение и другие важные параметры. Ожидается, что уже в 2025 году переселенцы смогут самостоятельно выбирать доступное бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве и других регионах.

Государство также будет учитывать не только уже зафиксированные помещения, но и потенциальные объекты независимо от формы собственности — как государственные или коммунальные, так и нуждающиеся в реконструкции или переоборудовании.

Кроме создания реестра разрабатывается интерактивная карта, которая будет содержать обновленную информацию о доступном доме для переселенцев. Параллельно ведется диалог с международными партнерами, готовыми оказывать финансовую и техническую поддержку в восстановлении и подготовке жилищного фонда.

Источник: Судово-юридична газета.

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