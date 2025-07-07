Проєкт передбачає надання грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій населення у Полтавській області на оренду житла.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається на оренду житла терміном на пів року від благодійної організації Карітас, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби БФ "Карітас Полтава" у Telegram.

У межах проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні» благодійний фонд оголосив старт програми фінансової підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Мета ініціативи — допомогти людям, які через війну були змушені покинути рідні домівки, адаптуватися в нових громадах та отримати гідні умови для життя.

Проєкт передбачає надання грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій населення у Полтавській області на оренду житла терміном до шести місяців для новоприбулих переселенців. Його реалізація охоплює кілька громад, а саме:

Полтавську

Миргородську

Коломацьку

Кременчуцьку

Кобеляцьку

Хто має право на участь у програмі?

Заявки можуть подавати внутрішньо переміщені особи, які перебувають у приймаючій громаді не більше 30 днів з моменту переїзду. Обов’язковою умовою є наявність хоча б одного з критеріїв соціальної вразливості, визначених програмою.

До таких категорій належать:

особи з інвалідністю;

люди, які мають тяжкі хронічні захворювання;

самотні громадяни віком від 55 років;

домогосподарства, що складаються виключно з осіб похилого віку без підтримки з боку родичів;

одинокі матері, батьки або опікуни дітей віком до 18 років;

багатодітні родини, що виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;

жінки, які очікують дитину, або матері з дітьми до трьох років.

Куди звертатися для подання заявки на грошову допомогу у Полтавській області?

Усім, хто відповідає зазначеним критеріям, рекомендується звернутися для отримання докладної інформації або реєстрації участі у програмі безпосередньо до офісу благодійного фонду «Карітас Полтава». Адреса офісу: місто Полтава, вулиця Пилипа Орлика, будинок 20/1.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: пенсіонери в Полтаві можуть отримати доплати, перелік умов.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.