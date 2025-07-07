Проект предусматривает предоставление денежной помощи пенсионерам и другим категориям населения в Полтавской области на аренду жилья.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется на аренду жилья сроком в полгода благотворительной организации Каритас, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы БФ "Каритас Полтава" в Telegram.

В рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" благотворительный фонд объявил старт программы финансовой поддержки для внутренне перемещенных лиц. Цель инициативы — помочь людям, которые из-за войны были вынуждены покинуть родные дома, адаптироваться в новых общинах и получить достойные условия для жизни.

Проект предусматривает предоставление денежной помощи для пенсионеров и других категорий населения в Полтавской области на аренду жилья на срок до шести месяцев для новоприбывших переселенцев. Его реализация охватывает несколько общин, а именно:

Полтавскую

Миргородскую

Коломакский

Кременчугскую

Кобеляцкий

Кто имеет право на участие в программе?

Заявки могут подавать внутренне перемещенные лица , которые находятся в принимающей общине не более 30 дней с момента переезда. Обязательным условием является наличие хотя бы одного из критериев социальной уязвимости , определенных программой.

К таким категориям относятся:

лица с инвалидностью;

люди, имеющие тяжелые хронические заболевания;

одинокие граждане в возрасте от 55 лет;

домохозяйства, состоящие исключительно из пожилых людей без поддержки со стороны родственников;

одинокие матери, родители или опекуны детей младше 18 лет;

многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей;

женщины, ожидающие ребенка или матери с детьми до трех лет.

Куда обращаться за подачей заявки на денежную помощь в Полтавской области?

Всем, кто отвечает указанным критериям, рекомендуется обратиться за получением подробной информации или регистрации участия в программе непосредственно в офис благотворительного фонда «Каритас Полтава» . Адрес офиса: город Полтава, улица Филиппа Орлика, дом 20/1.

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