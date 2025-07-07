Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется на аренду жилья сроком в полгода благотворительной организации Каритас, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы БФ "Каритас Полтава" в Telegram.
В рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" благотворительный фонд объявил старт программы финансовой поддержки для внутренне перемещенных лиц. Цель инициативы — помочь людям, которые из-за войны были вынуждены покинуть родные дома, адаптироваться в новых общинах и получить достойные условия для жизни.
Проект предусматривает предоставление денежной помощи для пенсионеров и других категорий населения в Полтавской области на аренду жилья на срок до шести месяцев для новоприбывших переселенцев. Его реализация охватывает несколько общин, а именно:
- Полтавскую
- Миргородскую
- Коломакский
- Кременчугскую
- Кобеляцкий
Кто имеет право на участие в программе?
Заявки могут подавать внутренне перемещенные лица , которые находятся в принимающей общине не более 30 дней с момента переезда. Обязательным условием является наличие хотя бы одного из критериев социальной уязвимости , определенных программой.
К таким категориям относятся:
- лица с инвалидностью;
- люди, имеющие тяжелые хронические заболевания;
- одинокие граждане в возрасте от 55 лет;
- домохозяйства, состоящие исключительно из пожилых людей без поддержки со стороны родственников;
- одинокие матери, родители или опекуны детей младше 18 лет;
- многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей;
- женщины, ожидающие ребенка или матери с детьми до трех лет.
Куда обращаться за подачей заявки на денежную помощь в Полтавской области?
Всем, кто отвечает указанным критериям, рекомендуется обратиться за получением подробной информации или регистрации участия в программе непосредственно в офис благотворительного фонда «Каритас Полтава» . Адрес офиса: город Полтава, улица Филиппа Орлика, дом 20/1.
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