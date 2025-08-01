Є низка обставин, за яких переселенець може втратити право на отримання виплати для ВПО у Полтавській області з 1 серпня.

Виплати для ВПО у Полтавській області з 1 серпня продовжать надавати українцям, проте існує низка причин, через які можуть відмовити у наданні грошей, повідомляє Politeka.net.

Державна допомога внутрішньо переміщеним особам (ВПО) передбачає щомісячну фінансову підтримку: дві тисячі гривень для дорослих і три тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю. Водночас під час періоду нарахування виплат держава постійно здійснює перевірку отримувачів на відповідність чинним критеріям. Якщо виявлено порушення умов, виплати можуть бути призупинені або повністю скасовані.

Є низка обставин, за яких переселенець може втратити право на отримання виплати для ВПО у Полтавській області з 1 серпня:

По-перше, якщо людина перебуває за кордоном більше 30 днів без підтверджених поважних причин, таких як лікування, навчання чи службове відрядження, вона автоматично втрачає право на виплати.

По-друге, якщо ВПО придбав нерухомість або земельну ділянку вартістю понад сто тисяч гривень, це також стає підставою для припинення допомоги. Винятком є лише випадки, коли житло було надане державою чи місцевими органами влади.

Третьою підставою для скасування виплати для ВПО у Полтавській області з 1 серпня є придбання нового автомобіля віком до п’яти років. Наявність такого транспортного засобу вважається ознакою фінансової спроможності. Єдиний виняток — коли авто було куплене волонтерами для потреб Збройних Сил України.

Четвертий випадок — це володіння житлом у безпечному регіоні країни. Якщо переселенець має нерухомість у місцевості, де не ведуться бойові дії, і загальна площа житла перевищує 13,65 квадратного метра на одну особу, допомога не нараховується.

Наступна причина — купівля валюти або банківських металів на суму понад сто тисяч гривень. Подібна фінансова операція свідчить про високий рівень доходу. Водночас допускаються винятки у випадку витрат на медичні чи освітні послуги, а також за умови, що кошти надійшли від благодійних організацій.

Останній фактор, який може позбавити переселенця права на державну підтримку, — наявність банківського депозиту на суму понад сто тисяч гривень. Значні заощадження є підставою для припинення виплат.

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