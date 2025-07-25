Щоб перевірити, чи призначено субсидії для пенсіонерів у Полтавській області або пільгу, потрібно виконати кілька простих дій

Українці, які через складні обставини не можуть сплачувати комуналку, можуть звернутися за отриманням субсидії для пенсіонерів у Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ розкрили, як перевірити призначення допомоги онлайн.

Пенсійний фонд України надав пояснення щодо того, як можна перевірити інформацію про нараховані субсидії для пенсіонерів у Полтавській області або пільги за допомогою електронного сервісу — вебпорталу ПФУ.

Фонд уже надіслав відповідні повідомлення всім отримувачам житлових субсидій із інформацією про те, чи було призначено виплати на період неопалювального сезону. Окрім цього, окремим категоріям громадян, які мають право на пільги, надіслано повідомлення про рішення щодо визначення або продовження такого права — у більшості випадків до кінця 2025 року.

Отримувачі субсидії для пенсіонерів у Полтавській області можуть переглянути детальну інформацію про розмір і структуру нарахувань. У свою чергу, пільговики можуть дізнатися результати перегляду їхнього права на пільгу.

Щоб перевірити, чи призначено субсидію або пільгу, потрібно виконати кілька простих дій через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Спочатку слід зайти на офіційний сайт за адресою. Далі необхідно пройти авторизацію, скориставшись одним із доступних способів — кваліфікованим електронним підписом, підписом у додатку «Дія» або через сервіс ID.GOV.UA.

Після входу в особистий кабінет на сайті потрібно звернути увагу на меню, розташоване зліва на екрані, та обрати розділ під назвою «Мої повідомлення». У вікні, що відкриється, слід перейти до вкладки «Індивідуальні повідомлення», де й буде розміщена вся актуальна інформація про призначення житлової субсидії або пільги.

Завдяки такій електронній системі українці мають можливість швидко й без черг дізнатися про стан своєї заяви, розміри нарахувань та рішення держави щодо надання допомоги.

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