Чтобы проверить, назначены ли субсидии для пенсионеров в Полтавской области или льготу, нужно выполнить несколько простых действий

Украинцы, которые в силу сложных обстоятельств не могут платить коммуналку, могут обратиться за получением субсидии для пенсионеров в Полтавской области, сообщает Politeka.net.

В ПФУ раскрыли, как проверить назначение помощи онлайн.

Пенсионный фонд Украины дал объяснение по поводу того, как можно проверить информацию о начисленных субсидиях для пенсионеров в Полтавской области или льготы с помощью электронного сервиса — вебпортала ПФУ.

Фонд уже направил соответствующие уведомления всем получателям помощи с информацией о том, были ли назначены выплаты на период неотапливаемого сезона. Кроме этого, отдельным категориям граждан, имеющих право на льготы, направлено уведомление о решении по определению или продлению такого права — в большинстве случаев до конца 2025 года.

Получатели субсидии для пенсионеров в Полтавской области могут просмотреть подробную информацию о размере и структуре начислений. В свою очередь, льготники могут узнать результаты пересмотра их права на поддержку.

Чтобы проверить, назначена ли субсидия или льгота, нужно выполнить несколько простых действий через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Сначала следует зайти на официальный сайт по адресу. Далее необходимо пройти авторизацию, воспользовавшись одним из доступных способов – квалифицированной электронной подписью, подписью в приложении «Действие» или через сервис ID.GOV.UA.

После входа в личный кабинет на сайте следует обратить внимание на меню, расположенное слева на экране, и выбрать раздел под названием «Мои сообщения». В открывшемся окне следует перейти к вкладке «Индивидуальные сообщения», где и будет размещена вся актуальная информация о назначении помощи.

Благодаря такой электронной системе украинцы имеют возможность быстро и без очередей узнать состояние своего заявления, размеры начислений и решение государства о предоставлении поддержки.

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