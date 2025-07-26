Всі послуги та безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються в одному місці з урахуванням потреб кожної родини.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві видаються українцям у благодійному центрі "ЯМаріуполь", проте допомога надається не всім громадянам, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили на сайті організіції.

Проєкт реалізується в межах всеукраїнської мережі центрів, створених спеціально для підтримки мешканців Маріуполя, які через війну були змушені залишити рідне місто.

Мета центру — допомогти адаптуватися в новому середовищі, повернутися до повноцінного життя та отримати комплексну підтримку. У місті центр «ЯМаріуполь» працює за адресою: вул. Симона Петлюри, 21. Години роботи — щоденно з 08:00 до 18:00.

Всі послуги надаються в одному місці з урахуванням потреб кожної родини. Основні напрямки роботи включають:

Гуманітарна підтримка. Українці можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, засоби гігієни та речі першої необхідності. Найбільшу увагу приділяють тим, хто найбільше потребує допомоги — родинам із дітьми, людям похилого віку та особам із вразливих категорій.

Психологічна допомога. Професійні психологи допомагають впоратися з наслідками війни, пережити втрати та відновити внутрішній баланс. Робота ведеться індивідуально та з урахуванням життєвих обставин кожної людини.

Юридичні консультації. Фахівці допомагають із документами, оформленням державної допомоги, компенсаціями за втрачене чи зруйноване майно, а також надають правові поради.

Медична допомога. У центрі можна пройти огляд, отримати консультацію лікарів, а в разі потреби — ліки та рекомендації щодо подальшого лікування.

Підтримка з працевлаштуванням. Центр допомагає знайти роботу, пройти перекваліфікацію, підвищити навички та здобути нову професію.

Дитячі простори. Для дітей працюють безпечні зони з вихователями, що дозволяє батькам вирішувати важливі справи, знаючи, що їхні діти під наглядом.

Організація дозвілля. В центрі регулярно проводять заходи для дітей, молоді та дорослих, спрямовані на адаптацію, спілкування та соціальну інтеграцію в новій громаді.

Про дати та умови видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, зокрема безкоштовних продуктів, а також про інші важливі події можна дізнатися на офіційних сторінках організації в соціальних мережах.

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