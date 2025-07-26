Все услуги и бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляются в одном месте с учетом потребностей каждой семьи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве выдаются украинцам в благотворительном центре "ЯМариуполь", однако помощь оказывается не всем гражданам, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли на сайте организации.

Проект реализуется в рамках всеукраинской сети центров, созданных специально для поддержки жителей Мариуполя, которые из-за войны были вынуждены покинуть родной город.

Цель центра – помочь адаптироваться в новой среде, вернуться к полноценной жизни и получить комплексную поддержку. В городе центр «ЯМариуполь» работает по адресу ул. Симона Петлюры, 21. Часы работы – ежедневно с 08:00 до 18:00.

Все услуги предоставляются в одном месте с учетом потребностей каждой семьи. Основные направления работы включают:

Гуманитарная поддержка. Украинцы могут получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, средства гигиены и вещи первой необходимости. Наибольшее внимание уделяют тем, кто больше нуждается в помощи — семьям с детьми, пожилым людям и лицам из уязвимых категорий.

Психологическая помощь. Профессиональные психологи помогают справиться с последствиями войны, пережить потери и восстановить внутренний баланс. Работа ведется индивидуально и с учетом жизненных обстоятельств каждого человека.

Юридические консультации. Специалисты помогают с документами, оформлением государственной помощи, компенсациями за утраченное или разрушенное имущество, а также предоставляют правовые советы.

Медицинская помощь. можно пройти осмотр, получить консультацию врачей, а в случае необходимости — лекарства и рекомендации по дальнейшему лечению.

Поддержка по трудоустройству. помогают найти работу, пройти переквалификацию, повысить навыки и получить новую профессию.

Детские просторы. Для детей работают безопасные зоны с воспитателями, что позволяет родителям решать важные дела, зная, что их дети под наблюдением.

Организация досуга. регулярно проводятся мероприятия для детей, молодежи и взрослых, направленные на адаптацию, общение и социальную интеграцию в новой общине.

О датах и условиях выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, в частности бесплатных продуктов, а также других важных событиях можно узнать на официальных страницах организации в социальных сетях.

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