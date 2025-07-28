Організовано гуманітарну допомогу для пенсіонерів та ВПО у Полтаві, спрямовану на підтримку фізичного, психологічного та емоційного здоров’я.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Полтаві надається у соціально-реабілітаційному центрі фонда «Карітас» для людей поважного віку, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті фонду.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Полтаві надається у вигляді низки послуг. Центр відкрито для осіб віком від 60 років, зокрема для внутрішньо переміщених осіб та мешканців міста, які потребують підтримки та піклування.

У межах цього центру організовано гуманітарну допомогу для пенсіонерів та ВПО у Полтаві, спрямовану на підтримку фізичного, психологічного та емоційного здоров’я. Усі послуги безкоштовнфі та доступні на постійній основі й надаються досвідченими фахівцями з турботою і повагою до кожного.

Серед послуг, які надаються в центрі:

Первинний медичний моніторинг: вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози в крові, насичення організму киснем (сатурація), електрокардіограма та інші базові обстеження, що дозволяють відстежувати стан здоров’я людей літнього віку.

Фізіотерапевтичні процедури: використання сучасних методів відновлення й підтримки здоров’я, таких як магнітотерапія, УВЧ-терапія, пресотерапія та сеанси у соляній кімнаті.

Лікувальна гімнастика: спеціально підібрані комплекси вправ, спрямовані на уповільнення вікових змін і збереження активності.

Психологічна підтримка: групові заняття та індивідуальні консультації з психологом допомагають впоратися зі стресами, адаптуватися до змін, подолати самотність.

Арт-терапія: заняття з глинотерапії, живопису, декоративного розпису та інших напрямків мистецтва сприяють самовираженню, розкриттю внутрішнього потенціалу та зняттю емоційної напруги.

Творче дозвілля: у центрі діють читацький клуб, кіноклуб, музичний гурток, гуртки з танців, вишивки, в’язання, кулінарії — кожен охочий може знайти справу до душі, спілкуватися з однодумцями та проводити час у теплій, затишній атмосфері.

Щоденні гарячі обіди: соціальні працівниці «Карітас Полтава» щоденно готують смачну, поживну їжу, яка не лише підтримує фізичні сили, а й дарує радість, турботу та відчуття домашнього тепла.

Центр розташований за адресою: вулиця Семена Антонця, 24. Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. Цей простір покликаний стати місцем підтримки, розвитку, спокою та нових можливостей для тих, хто цього потребує найбільше.

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