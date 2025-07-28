Организована гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Полтаве, направленная на поддержку физического, психологического и эмоционального здоровья.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Полтаве предоставляется в социально-реабилитационном центре фонда «Каритас» для людей преклонных лет, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте фонда.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Полтаве предоставляется в виде ряда услуг. Центр открыт для лиц старше 60 лет, в частности для внутренне перемещенных лиц и жителей города, нуждающихся в поддержке и попечительстве.

В рамках этого центра организована гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Полтаве, направленных на поддержку физического, психологического и эмоционального здоровья. Все услуги бесплатно и доступны на постоянной основе и предоставляются опытными специалистами с заботой и уважением к каждому.

Среди услуг, предоставляемых в центре:

Первичный медицинский мониторинг: измерение АД, уровня глюкозы в крови, насыщение организма кислородом (сатурация), электрокардиограмма и другие базовые обследования, позволяющие отслеживать состояние здоровья людей пожилого возраста.

Физиотерапевтические процедуры: использование современных методов восстановления и поддержания здоровья, таких как магнитотерапия, УВЧ-терапия, прессотерапия и сеансы в соляной комнате.

Лечебная гимнастика: специально подобранные комплексы упражнений, направленные на замедление возрастных изменений и сохранение активности.

Психологическая поддержка: групповые занятия и индивидуальные консультации с психологом помогают справиться со стрессами, адаптироваться к изменениям, преодолеть одиночество.

Арт-терапия: занятия по глинотерапии, живописи, декоративной росписи и другим направлениям искусства способствуют самовыражению, раскрытию внутреннего потенциала и снятию эмоционального напряжения.

Творческий досуг: в центре действуют читательский клуб, киноклуб, музыкальный кружок, кружки по танцам, вышивки, вязание, кулинарии — каждый желающий может найти дело по душе, общаться с единомышленниками и проводить время в теплой, уютной атмосфере.

Ежедневные горячие обеды: социальные работницы «Каритас Полтава» ежедневно готовят вкусную, питательную пищу, которая не только поддерживает физические силы, но и дарит радость, заботу и чувство домашнего тепла.

Центр расположен по адресу: улица Семена Антонца, 24. График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Это пространство призвано стать местом поддержки, развития, спокойствия и новых возможностей для тех, кто в этом нуждается больше всего.

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