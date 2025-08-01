Есть ряд обстоятельств, по которым переселенец может потерять право на получение выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 августа.

Выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 августа продолжат предоставлять украинцам, однако существует ряд причин, по которым могут отказать в предоставлении денег, сообщает Politeka.net.

Государственная помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) предусматривает ежемесячную финансовую поддержку: две тысячи гривен для взрослых и три тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью. В то же время, во время периода начисления выплат государство постоянно осуществляет проверку получателей на соответствие действующим критериям. Если обнаружены нарушения условий, выплаты могут быть приостановлены или полностью отменены.

Есть ряд обстоятельств, при которых переселенец может потерять право на получение выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 августа:

Во-первых, если человек находится за границей более 30 дней без подтвержденных уважительных причин, таких как лечение, обучение или служебная командировка, он автоматически теряет право на поддержку.

Во-вторых, если ВПЛ приобрел недвижимость или земельный участок стоимостью более ста тысяч гривен, это также становится основанием для прекращения помощи. Исключение являются лишь случаи, когда жилье было предоставлено государством или местными органами власти.

Третьим основанием для отмены выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 августа является приобретение нового автомобиля в возрасте до пяти лет. Наличие такого транспортного средства считается признаком финансовой способности. Единственное исключение — когда автомобиль был куплен волонтерами для нужд Вооруженных Сил Украины.

Четвертый случай – это владение жильем в безопасном регионе страны. Если у переселенца есть недвижимость в местности, где не ведутся боевые действия, и общая площадь жилья превышает 13,65 квадратного метра на одного человека, помощь не начисляется.

Следующая причина – покупка валюты или банковских металлов на сумму более ста тысяч гривен. Подобная финансовая операция свидетельствует о высоком уровне дохода. В то же время, допускаются исключения в случае расходов на медицинские или образовательные услуги, а также при условии, что средства поступили от благотворительных организаций.

Последний фактор, который может лишить переселенца права на государственную поддержку — наличие банковского депозита на сумму более ста тысяч гривен. Значительные сбережения являются основанием для прекращения денег.

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