Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві у вигляді гарячих обідів реалізуються на безоплатній основі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві можна отримати завдяки роботі благодійної організації «Карітас Україна», повідомляє Politeka.net.

На своїй сторінці у Фейсбук органіхація оголосила про реєстрацію на допомогу.

Благодійна організація «Карітас Україна» розпочала новий етап соціальної підтримки — видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві у вигляді гарячих обідів. Допомога орієнтована на представників соціально вразливих категорій, які наразі особливо потребують підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві у вигляді гарячих обідів реалізуються на безоплатній основі та охоплюють дві основні групи отримувачів:

люди з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи за наявності відповідних підтверджуючих документів;

самотні літні громадяни віком від шістдесяти років.

Отримати обіди можна за адресою: місто Полтава, вулиця Семена Антонця, 24 (колишня вулиця Балакіна). Пункт працює щодня з першої до другої години дня.

Щоб стати учасником програми, необхідно пройти попередню реєстрацію. Під час неї потрібно надати оригінали таких документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

підтвердження належності до однієї з вразливих категорій (посвідчення про інвалідність, довідка з Пенсійного фонду або інший офіційний документ).

Слід звернути увагу, що ця ініціатива доступна лише для нових учасників, які ще не отримували гарячі обіди від «Карітас Полтава» після травня 2024 року. Якщо ви вже користувалися цією допомогою у червні або липні, повторна реєстрація наразі неможлива.

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