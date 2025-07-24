Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве в виде горячих обедов реализуются на безвозмездной основе.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве можно получить благодаря работе благотворительной организации «Каритас Украина», сообщает Politeka.net.

На своей странице в Фейсбуке организация объявила о регистрации в помощь.

Благотворительная организация «Каритас Украина» начала новый этап социальной поддержки – выдачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве в виде горячих обедов. Помощь ориентирована на представителей социально уязвимых категорий, которые особенно нуждаются в поддержке.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве в виде горячих обедов реализуются на безвозмездной основе и охватывают две основные группы получателей:

люди с инвалидностью I, II или III группы при наличии соответствующих подтверждающих документов;

одинокие пожилые граждане в возрасте от шестидесяти лет.

Получить обеды можно по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24 (бывшая улица Балакина). Пункт работает ежедневно с часу до двух часов дня.

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти предварительную регистрацию. Во время нее нужно предоставить оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

подтверждение принадлежности к одной из уязвимых категорий (удостоверение об инвалидности, справка из Пенсионного фонда или другой официальный документ).

Следует обратить внимание, что эта инициатива доступна только новым участникам, которые еще не получали горячие обеды от «Каритас Полтава» после мая 2024 года. Если вы уже использовали эту помощь в июне или июле, повторная регистрация невозможна.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве: переселенцам облегчат жизнь, появится полезное нововведение.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.