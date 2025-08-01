У низці випадків оформлення субсидії для пенсіонерів в Полтаві з 1 серпня потребує повторного звернення із поданням нової заяви та декларації.

В окремих випадках українцям доведеться повторно звертатись за субсидією для пенсіонерів в Полтаві з 1 серпня, повідомляє Politeka.net.

Про це нагадали в ПФУ.

Триває неопалювальний сезон, який завершиться 1 жовтня. Частина українців повинна повторно подати документи на субсидії для пенсіонерів в Полтаві з 1 серпня та звернутися до органів Пенсійного фонду України — особливо у разі змін у складі родини або майновому стані домогосподарства.

Пенсійний фонд наразі проводить призначення житлових субсидій на період до 30 квітня 2026 року. Тим громадянам, які отримували субсидію раніше та не мали змін у родинному складі або доходах, повторно подавати документи не потрібно — виплату буде продовжено автоматично. Це також можливо за умови відсутності заборгованості за комунальні послуги.

Водночас у низці випадків оформлення субсидії для пенсіонерів в Полтаві з 1 серпня потребує повторного звернення із поданням нової заяви та декларації. Це стосується наступних ситуацій:

у домогосподарстві зареєстровані внутрішньо переміщені особи;

родина проживає в орендованому житлі й самостійно оплачує комунальні послуги;

кількість зареєстрованих у приміщенні осіб більша за фактичну кількість мешканців;

заявник просить про допомогу на придбання твердого чи рідкого пічного палива або скрапленого газу;

у попередньому періоді субсидія була призначена, але в розмірі 0,0 грн.

Важливо: усі одержувачі субсидії зобов’язані протягом 30 днів повідомити про будь-які зміни в складі домогосподарства або матеріальному стані його членів. У разі ненадання цієї інформації субсидія може бути призупинена або переглянута.

Якщо за допомогою звертаються не з початку неопалювального сезону, при розрахунку субсидії враховуються доходи за два квартали, що передують місяцю, який йде перед місяцем звернення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Полтаві: українцям доступна низка безкоштовних послуг, куди звертатись.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: допомога доступна частині українців, що варто знати перед зверненням.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області: в ПФУ розкрили, як дізнатися про призначення допомоги, не виходячи з дому.