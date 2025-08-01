В ряде случаев оформление субсидии для пенсионеров в Полтаве с 1 августа требует повторного обращения с подачей нового заявления и декларации.

В некоторых случаях украинцам придется повторно обращаться за субсидией для пенсионеров в Полтаве с 1 августа, сообщает Politeka.net.

Об этом напомнили в ПФУ.

Продолжается неотапливаемый сезон, который завершится 1 октября. Часть украинцев должна повторно подать документы на субсидии для пенсионеров в Полтаве с 1 августа и обратиться в органы Пенсионного фонда Украины, особенно в случае изменений в составе семьи или имущественном состоянии домохозяйства.

Пенсионный фонд проводит назначение жилищных выплат на период до 30 апреля 2026 года. Тем гражданам, которые получали льготу раньше и не имели изменений в родстве или доходах, повторно подавать документы не нужно — выплата будет продлена автоматически. Это также возможно при отсутствии задолженности за коммунальные услуги.

В то же время, в ряде случаев оформление субсидии для пенсионеров в Полтаве с 1 августа требует повторного обращения с подачей нового заявления и декларации. Это касается следующих ситуаций:

в домохозяйстве зарегистрированы внутриперемещенные лица;

семья проживает в съемном жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги;

количество зарегистрированных в помещении лиц больше фактического количества жителей;

заявитель просит о помощи на приобретение твердого или жидкого печного топлива или сжиженного газа;

в предыдущем периоде помощь была назначена, но в размере 0,0 грн.

Важно: все получатели денег обязаны в течение 30 дней сообщить о любых изменениях в составе домохозяйства или материальном состоянии его членов. В случае непредоставления этой информации субсидия может быть приостановлена или пересмотрена.

Если за помощью обращаются не с начала неотапливаемого сезона, при расчете субсидии учитываются доходы за два квартала, предшествующие месяцу, идущему перед месяцем обращения.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Полтаве: украинцам доступен ряд бесплатных услуг, куда обращаться.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: помощь доступна части украинцев, что следует знать перед обращением.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Полтавской области: в ПФУ раскрыли, как узнать о назначении помощи, не выходя из дома.