Каритас призывает не медлить с регистрацией и воспользоваться возможностью получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области можно получить от благотворительного фонда "Каритас" в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении фонда в Фейсбуке.

"Каритас" начинает новый этап гуманитарной поддержки для внутренне перемещенных лиц, прибывших в новые общины в июле 2025 года. В рамках проекта "Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны на территориях Украины" объявлена регистрация на получение транзитных продуктовых наборов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области будут предоставлены в соответствии с графиком — в среду, шестого августа:

в поселке Шишаки выдача состоится в 11:00 в помещении административного здания социального обеспечения по адресу: улица Кирилла Осьмака, 56/1.

в поселке Большая Багачка - в 13:00 в административном здании по адресу: улица Шевченко, 73.

Получить помощь смогут внутренне перемещенные лица, прибывшие в принимающее общество не более 30 дней назад.

Для получения набора необходимо соответствовать хотя бы одному из приведенных критериев уязвимости:

лицо с инвалидностью первой, второй или третьей группы, а также имеющие инвалидность с детства

люди с тяжелыми заболеваниями

лица старше 60 лет

одинокие матери или родители, опекуны несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью

многодетные семьи с тремя и более детьми

женщины в период беременности и матери с детьми младше трех лет

домохозяйства, потерявшие источник дохода из-за войны

Для прохождения регистрации необходимо иметь при себе:

оригинал паспорта

идентификационный код

справку внутри перемещенного лица, выданную не ранее 30 дней назад

номер счета в формате IBAN

документы, подтверждающие вашу принадлежность к одной из уязвимых категорий

справку ОК-5 или ОК-7 (о страховом стаже)

Каритас Полтава призывает всех, кто подпадает под условия программы, не медлить с регистрацией и воспользоваться возможностью получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области.

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