Подорожание масла в Полтавской области зафиксировано по данным портала Минфин и цен в торговых сетях, сообщает Politeka.

Средняя стоимость рафинированного масла «Олейна» объемом 850 мл на 11 августа 2025 года составляет 79,07 грн. В сети Auchan стоимость равна 81,50, у Megamarket – 80,30, у Metro – 81,50, у Novus – 72,99.

Средние июльские показатели были такими: Auchan – 78,96 гривен, Novus – 78,09, Metro – 81,50, Megamarket – 81,40, что формировало среднее значение 79,99. Таким образом, по сравнению с 11.07 рост составил 1,63.

Динамика среднесуточных цен демонстрирует стабильность первой половины июля (77,45 грн), с повышением 16 июля до 79,87–79,90. 24.07 зафиксирован новый уровень в 82,15 грн, удерживаемый до 29 июля. 30-31 июля и 1 августа значение составило 81,60 грн, 2-6 августа - 81,32, а с 7 августа цена снизилась до 79,07. 10:08 показатель опустился до 78,26, после чего 11:08 вернулся до 79,07.

В Сильпо также представлены другие виды продукции: «СтоЖар» подсолнечная рафинированная, 0,85 л – 82,99 гривны; «Чумак» подсолнечная нерафинированная, 0,9 л – 99,00; «Олейная» прессованная рафинированная, 0,85 л – 91,99.

Следовательно, подорожание масла в Полтавской области охватило ключевые торговые сети и отразилось как на средних, так и отдельных розничных ценах.

Кстати, в Полтавской области также сообщали о дефиците продуктов.

Ихтиолог Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины Юлия Куцоконь объяснила, что причина нынешнего кризиса заключается в обвале рыбной промышленности. Основным фактором стало уничтожение Каховского водохранилища, из-за чего объемы отлова во многих водоемах сократились до критически низкого уровня.

