ДТЭК запланировал на 12 декабря 2025 профилактические работы в электросетях Киевской области и объявил о соответствующих графиках отключения света, пишет Politeka.
Эти работы должны повысить надежность электроснабжения в регионе и помочь уберечь от возможных аварийных ситуаций. Эти ограничения электроснабжения будут действовать дополнительно к стабилизационным обесточениям.
В частности, ДТЭК предупреждает, что 12 декабря дополнительные графики отключения света будут применять в пределах Великодимерской поселковой территориальной общины в Киевской области. Как сообщает Politeka, обесточения состоятся с 9:30 до 15:30 в следующих населенных пунктах:
- Русанов (улицы Гаевая, Селищанская, Сеньковская, Трубежская, Хамбира);
- Великая Дымерка (ул. Броварская, Ввведенская, Малиновая, Механизаторов, Григория Миронца, Мира, Независимости, Полевая, Степная, Черниговская).
Кроме того, на 12 декабря 2025 года дополнительные графики отключения света в Киевской области также частично коснутся Горской сельской территориальной общины. Без электроснабжения ориентировочно с 10:00 до 16:00 останутся жители села Гора, проживающие по ул. Басюлы, Бориспольская, Василия Стуса, Вересневая, Грушевского, Александра Довженко, Институтская, Николая Коротницкого и переулку Мирный.
