В общинах Киевской области в пятницу, 12 декабря 2025 года, будут применяться локальные графики отключения света.

ДТЭК запланировал на 12 декабря 2025 профилактические работы в электросетях Киевской области и объявил о соответствующих графиках отключения света, пишет Politeka.

Эти работы должны повысить надежность электроснабжения в регионе и помочь уберечь от возможных аварийных ситуаций. Эти ограничения электроснабжения будут действовать дополнительно к стабилизационным обесточениям.

В частности, ДТЭК предупреждает, что 12 декабря дополнительные графики отключения света будут применять в пределах Великодимерской поселковой территориальной общины в Киевской области. Как сообщает Politeka, обесточения состоятся с 9:30 до 15:30 в следующих населенных пунктах:

Русанов (улицы Гаевая, Селищанская, Сеньковская, Трубежская, Хамбира);

Великая Дымерка (ул. Броварская, Ввведенская, Малиновая, Механизаторов, Григория Миронца, Мира, Независимости, Полевая, Степная, Черниговская).

Кроме того, на 12 декабря 2025 года дополнительные графики отключения света в Киевской области также частично коснутся Горской сельской территориальной общины. Без электроснабжения ориентировочно с 10:00 до 16:00 останутся жители села Гора, проживающие по ул. Басюлы, Бориспольская, Василия Стуса, Вересневая, Грушевского, Александра Довженко, Институтская, Николая Коротницкого и переулку Мирный.

