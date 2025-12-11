Ограничение движения транспорта в Днепропетровской области ввели в связи с ремонтными работами на важном участке дороги, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога, водители в городе должны учесть, что с 10 по 17 декабря действуют временные ограничения движения транспорта на Никопольском шоссе.

Местная полиция предупреждает о необходимости планировать маршруты заранее, чтобы избежать пробок и неудобств.

Так, с 17.00 10 декабря началось первое частичное перекрытие на отрезке Никопольского шоссе от проспекта Металлургов до улицы Дениса Комара.

Ограничения движения транспорта в Днепропетровской области связаны с проведением плановых ремонтных работ и продлятся до 17 декабря включительно. Именно в этот период водителям следует быть готовыми к поиску альтернативных маршрутов.

В сообщении говорится, что сначала перекрытие действует со стороны Кропивницкого в направлении Днепра. Учитывая ситуацию, патрульная полиция Кривого Рога советует водителям планировать объездные маршруты и учитывать возможные пробки на Никопольском шоссе.

Также напомним, что на период с 8 по 11 декабря в Днепропетровской области временно изменялось расписание некоторых пригородных поездов. В частности, №6277 "Лозовая - Днепр" отправлялся в 07:20 и прибывал на конечную станцию ​​в 09:49.

Однако ремонтные работы уже завершились, поэтому поезд снова курсирует по привычному графику. Теперь отправление происходит в 07:36, а к конечной поезд прибывает в 09:58. Пассажирам советуют учитывать изменения при планировании своих поездок по региону.

