Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области направлены на помощь людям, имеющим официальный статус внутренне перемещенных лиц.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляют украинцам в общественной организации «Авалист», сообщает Politeka.net.

Об этом подробнее рассказали на странице организации в Фейсбуке .

В Павлоградском районе объявлено об открытии регистрации на получение наборов пищевых продуктов длительного хранения для внутренне перемещенных лиц, переехавших в этот район в течение 2025 года.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области направлены на помощь людям, имеющим официальный статус внутриперемещенных лиц и фактически проживающих в городе Павлоград. Особое внимание уделяется переместившимся с августа 2025 года, поскольку именно для этой категории предусмотрено первоочередное рассмотрение заявок.

Категория получателей определена как ВПЛ 2025 года, а тип поддержки заключается в предоставлении пищевых наборов длительного хранения. Это позволяет обеспечить базовые потребности семей и отдельных лиц, оказавшихся в сложных жизненных условиях после вынужденного переезда.

Для участия в программе необходимо предоставить пакет документов, в который входят: справка внутренне перемещенного лица за 2025 год с указанием актуального места жительства в Павлоградском районе, паспорт или ID-карта вместе с выпиской о месте регистрации, а для детей – свидетельство о рождении. Также обязательно предоставление индивидуального налогового номера.

Организаторы отмечают, что для подачи заявки следует заполнить регистрационную форму по ссылке.

При этом заполнение анкеты не гарантирует автоматическое получение продуктового набора. В случае соответствия установленным критериям и успешному прохождению отбора с лицом обязательно свяжется ответственный специалист, который предоставит дальнейшие инструкции по получению помощи.

Программа реализуется на территории Днепропетровской области, в частности в Павлоградском районе, и целью поддержать внутренне перемещенных лиц, которые продолжают обустраивать свою жизнь после вынужденного переселения.

