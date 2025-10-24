Чтобы воспользоваться гуманитарной помощью для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, нужно пройти краткую онлайн-регистрацию.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре реализуется через местный социальный ресторан, где посетители могут получить бесплатные горячие обеды, сообщает Politeka.

Организаторы проекта отмечают, что цель инициативы — ежедневное питание и поддержка граждан, нуждающихся в помощи больше всего. Особое внимание уделяется пожилым людям, которые из-за войны войны и экономических трудностей остались без достаточного обеспечения. Для многих одно горячее блюдо становится важным не только физически, но и психологически, даря чувство попечения и человечности.

Заведение также обслуживает внутренне перемещенных лиц, лишившихся жилья из-за боевых действий и временно проживающих в Днепре. Чтобы воспользоваться гуманитарной помощью для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, украинцам нужно пройти короткую онлайн-регистрацию через чат-бот в Telegram. Процедура проста: найти бота, подтвердить личность несколькими действиями — и на следующий день можно приходить за горячими блюдами.

Социальный ресторан «Перемога» работает ежедневно без выходных с 11.00 до 16.00 по адресу: Днепр, ул. Владимира Вернадского, дом. 1–3. Здесь готовят питательные блюда из свежих продуктов, чтобы посетители ощутили домашний комфорт и смогли облегчить повседневные трудности.

Частично работа заведения финансируется благотворительными взносами. Присоединиться к поддержке может любой – достаточно воспользоваться онлайн-платформой и нажать кнопку «угостить», чтобы помочь нуждающимся.

Кроме того, в Днепропетровской области сообщалось о еще одной возможности получить еду бесплатно.

