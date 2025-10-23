Відбуватиметься основна видача безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпропетровській області лише в окремих районах.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області можна отримати у кількох районах, проте роздача відбувається не щоденно, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійного фонду Eleos.

У Дніпропетровській області триває реалізація гуманітарного проєкту «Відбудова: Розподіл благодійної допомоги (продовольчих та гігієнічних наборів) серед внутрішньо переміщених осіб», який впроваджується громадською організацією «Елеос-Україна» у партнерстві з International Orthodox Christian Charities (IOCC) за фінансової підтримки United Methodist Committee On Relief (UMCOR).

Основна мета ініціативи — забезпечити безкоштовними продуктами для ВПО у Дніпропетровській області домогосподарства, які постраждали від воєнних дій на сході України. У межах проєкту передбачається розподіл продовольчих і гігієнічних наборів серед найуразливіших категорій населення, які потребують підтримки в умовах тривалої війни.

Територією реалізації проєкту визначено міста Дніпро та Самар у Дніпропетровській області. Саме там відбуватиметься основна видача допомоги переселенцям, які зареєструються у програмі.

Щоб отримати гуманітарний набір, заявникам необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму реєстрації за вказаним посиланням. Після обробки й перевірки наданих даних з учасниками зв’яжуться представники організації — телефоном, через СМС-повідомлення або електронною поштою. Повідомлення міститиме деталі щодо дати, часу та місця видачі допомоги.

У разі відповідності критеріям відбору заявник отримає підтвердження участі у програмі. Один гуманітарний набір розрахований на родину з двох-трьох осіб, що дозволяє забезпечити базові потреби домогосподарства.

Важливо наголосити, що отримати допомогу в межах проєкту можуть виключно внутрішньо переміщені особи, які офіційно зареєстровані. Організатори підкреслюють, що проєкт «Відбудова» спрямований на підтримку тих, хто через війну втратив домівку, стабільне джерело доходу або опинився у скрутних життєвих обставинах.

