Новий графік руху поїздів у Полтавській області принесе певні незручності для любителів пересуватися залізницею.

У грудні запроваджують новий графік руху поїздів у Полтавській області, який зачіпає як приміські, так і регіональні маршрути, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укзралізниця", зміни пов’язані із ремонтними роботами на залізничних ділянках.

Через коригування часу відправлення і прибуття пасажирських складів, пасажирам радять уважно ознайомитися з новим графіком руху поїздів в Полтавській області.

Відповідно до оголошення компанії, зміни введуть на 11, 12, 15, 16 та 17 грудня для №6532 Кременчук – Полтава-Південна. Цей рейс вирушатиме з Кременчука о 09:04 і прибуватиме до кінцевої станції о 12:14.

Раніше він відправлявся о 08:32 і прибував о 11:35. Пасажирам радять враховувати ці зміни під час планування поїздок і перевіряти актуальний розклад перед виїздом.

Крім того, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничних ділянках із 1 по 22 грудня частково змінюються маршрути та графіки низки приміських пасажирських складів.

Зокрема, у період з 8.12 до 12.12 тимчасово не курсують №6363, №6364, №6365 та №6366 сполученням Ромодан – Гребінка і у зворотному напрямку. Такі обмеження пов’язані із необхідністю забезпечення належного технічного стану залізничних колій.

Окрім цього, з 15.12 по 22.12 для деяких приміських складів передбачено інший розклад. №6363 Ромодан – Гребінка відправлятиметься об 11:24 і прибуватиме о 13:11. А №6811 Гребінка – Київ-Волинський курсуватиме з відправленням о 11:17 та прибуттям о 14:39.

Тож представники "Укрзалізниці" наголошують, що пасажирам варто враховувати новий графік руху поїздів у Полтавській області перед плануванням поїздок.

