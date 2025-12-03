У грудні 2025 року внутрішньо переміщені особи й надалі отримуватимуть грошову допомогу для ВПО в Полтавській області.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області продовжує нараховуватись українцям, проте є випадки, коли її можуть призупинити, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

У грудні 2025 року внутрішньо переміщені особи й надалі отримуватимуть грошову підтримку у тих самих розмірах, що й раніше. Це стало можливим завдяки постанові Кабінету Міністрів України № 332, якою уряд продовжив дію програми допомоги ВПО ще на шість місяців. Виплати залишаються такими:

3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для інших категорій переселенців.

Хто має право на виплати

Виплати надаються людям, які були змушені покинути свої домівки через бойові дії або окупацію та оформили статус внутрішньо переміщених осіб. Право на допомогу також мають громадяни, чиє житло було зруйноване або стало непридатним для проживання, за умови що вони подали документи на компенсацію.

Крім того, грошова підтримка призначається особам з інвалідністю I–III груп, сім’ям із дітьми до 18 років (або до 23 років, якщо дитина продовжує навчання), домогосподарствам, де всі члени є непрацездатними, а також іншим вразливим категоріям українців.

Нарахування коштів відбувається на банківські рахунки ВПО двічі на місяць — 15-го та 28-го числа.

У яких випадках грошову допомогу для ВПО в Полтавській області можуть скасувати

Допомога може бути припинена, якщо середньомісячний дохід на одну особу в сім’ї перевищує 9 444 гривні, або якщо переселенець придбав нерухомість чи земельну ділянку вартістю понад 100 тисяч гривень. Також підставою для припинення виплат стане покупка автомобіля не старше п’яти років.

До факторів, які можуть вплинути на втрату допомоги, належать: перебування за кордоном понад 30 днів без поважних причин, повернення до житла на постійній території проживання, наявність депозиту більше 100 тисяч гривень та відсутність працевлаштування у працездатних членів родини, якщо вони не зареєстровані в центрі зайнятості.

