В декабре 2025 года внутренне перемещенные лица будут и дальше получать денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области продолжает начисляться украинцам, однако есть случаи, когда ее могут приостановить.

В декабре 2025 года внутренне перемещенные лица будут и дальше получать денежную поддержку в тех же размерах, что и раньше. Это стало возможным благодаря постановлению Кабинета Министров Украины № 332, которым правительство продлило действие программы помощи ВПЛ еще на шесть месяцев. Выплаты остаются следующими:

3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысяч гривен для других категорий переселенцев.

Кто имеет право на выплаты

Выплаты предоставляются людям, вынужденным покинуть свои дома из-за боевых действий или оккупации и оформивших статус внутренне перемещенных лиц. Право на помощь также имеют граждане, чье жилье было разрушено или оказалось непригодным для проживания, при условии, что они подали документы на компенсацию.

Кроме того, денежная поддержка назначается лицам с инвалидностью I–III групп, семьям с детьми до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок продолжает обучение), домохозяйствам, где все члены нетрудоспособны, а также другим уязвимым категориям украинцев.

Начисление средств производится на банковские счета ВПЛ дважды в месяц — 15-го и 28-го числа.

В каких случаях денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области могут отменить

Помощь может быть прекращена, если среднемесячный доход на одного человека в семье превышает 9 444 гривны, или если переселенец приобрел недвижимость или земельный участок стоимостью более 100 тысяч гривен. Также основанием для прекращения выплат станет покупка автомобиля не старше пяти лет.

К факторам, которые могут повлиять на потерю пособия, относятся: пребывание за границей более 30 дней без уважительных причин, возврат к жилью на постоянной территории, проживание, наличие депозита более 100 тысяч гривен и отсутствие трудоустройства у трудоспособных членов семьи, если они не зарегистрированы в центре занятости.

