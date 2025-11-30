Следует заранее перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и бытовыми счетчиками из-за графика отключения газа на неделю с 1 по 7 декабря в Днепропетровской области.

Введен график отключения газа на неделю с 1 по 7 декабря в Днепропетровской области, однако только в отдельных населенных пунктах из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредил пресс-служба "Газмережи" Днепропетровский филиал.

На территории нескольких общин вводится график отключения газа в неделю с 1 по 7 декабря в Днепропетровской области в связи с проведением газоопасных работ.

Днепропетровский филиал "Газмережи" сообщил о запланированных технических ремонтов, в связи с которыми в нескольких территориальных общинах области будет временно прекращаться газоснабжение. Компания отмечает, что работы газоопасны, поэтому проведение их требует полного перекрытия распределения голубого топлива в соответствующих населенных пунктах.

Первый этап работ будет касаться Песчанского территориального общества. В эти дни распределение голубого топлива будет прекращено для 239 потребителей частного сектора и одного коммунально-бытового объекта.

Они будут проходить в два дня: 2 декабря 2025 с 09:00 до 16:00 и 3 декабря 2025 с 09:00 до 16:00.

Второй комплекс работ охватит Царичанскую и Китайгородскую территориальные общины. В этих населенных пунктах временное прекращение газоснабжения коснется 34 потребителей частного сектора.

Они продлятся 4 числа, но с разными временными промежутками: отдельные участки будут отключены с 09:00 до 16:00, а другие — с 09:00 до 15:00.

Отдельно "Газмережи" сообщили о перечне улиц в Днепровском районе и близлежащих населенных пунктах, где также запланированы отключения газа в связи с техническими ремонтами. В частности:

В городе Пидгородне 1 числа будут ограничения на Канальном переулке по адресам 6, 8, 9 и 11.

В селе Мыколаевка с 3 по 5 декабря 2025 года отключения коснутся улицы Васильевской и близлежащих домов: 1–3, 5–9, 11, 15, 17–19, 21, 23, 26, 28, 31, 32, 35, 39, 45 65, 71, 77 и 79.

В селе Дослидне 3 числа без газоснабжения останутся домохозяйства на улице Соколовой по номерам 25, 27, 29-31, 33, 35, 37, 43, 45, 51 и 53. Также отключения будут касаться улицы Научной (70-76 и 90а), номерами 4, 9, 12–14, 16–19, 21, 22, 25, 28–30, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48 и 54.

Компания обращается ко всем потребителям, у которых будет временно прекращаться распределение природного газа, с просьбой заранее перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и бытовыми счетчиками. Это важный элемент безопасности, позволяющий избежать аварийных ситуаций после возобновления подачи газа.

