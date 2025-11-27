Чтобы претендовать на выплаты ВПЛ с 1 декабря в Днепропетровской области, человек должен иметь официальный статус внутренне перемещенного лица.

Выплаты для ВПЛ с 1 декабря в Днепропетровской области доступны для переселенцев, отвечающих важным критериям отбора, сообщает Politeka.net.

О денежной помощи подробнее рассказали на портале "Дия".

В декабре 2025 года внутренне перемещенные лица продолжат получать финансовую помощь в тех же размерах, что и в предыдущие месяцы. Это стало возможным благодаря сентябрьскому решению правительства, которым выплаты для ВПЛ с 1 декабря в Днепропетровской области были продлены еще на полгода. Следовательно, автоматические начисления на банковские счета ВПЛ будут осуществляться по меньшей мере до февраля 2025 года.

Размеры ежемесячной поддержки остаются неизменными:

3 000 грн - для детей и лиц с инвалидностью;

2 000 грн - для других категорий ВПЛ.

Начисление средств осуществляется дважды в месяц – 15 и 28 числа.

Право на ее получение имеют люди с инвалидностью I–III группы, семьи с детьми до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится), домохозяйства, где все члены нетрудоспособны, а также другие социально уязвимые категории населения.

Выплата 6500 грн в рамках программы «Зимняя поддержка»

Отдельно действует программа «Зимняя поддержка», которая предусматривает единовременную помощь в размере 6500 грн. Ее могут получить как внутренне перемещенные лица, так и другие группы граждан, нуждающихся в дополнительной защите. К таким категориям, в частности, относятся:

дети, которые находятся под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью;

воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа, включая детей с инвалидностью;

ВПЛ с инвалидностью I группы;

дети-ВПЛ, получающие ежемесячное пособие на проживание;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

По словам премьера Юлии Свириденко, только за первые три дня с начала приема заявлений - с 21 ноября 2025 года - украинцы подали более 150 тысяч обращений.

Подать заявку можно двумя способами:

онлайн – через мобильное приложение или вебпортал «Дия»;

офлайн - в любом отделении Пенсионного фонда Украины.

Прием заявлений продлится до 17 декабря 2025 года.

Вырученные средства можно использовать в течение 180 дней. Они предназначены на самые необходимые нужды, в частности: теплую сезонную одежду и обувь; лекарственные препараты; витамины и другие продукты первой необходимости.

