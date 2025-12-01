Реализация этой гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожье - создать безопасные условия проживания.

Стартовала программа, по которой гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье оказывает поддержку людям, чье жилье пострадало в результате войны, сообщает Politeka.

Инициативу реализует благотворительная организация "Каритас". Жители, чьи дома получили повреждения после 24 февраля 2022 года, могут подавать заявки для получения помощи.

Поддержка доступна тем, у кого среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 6318 гривен или если кто-то из семьи остался без работы. Программа не включает лиц, которые уже получили государственную или благотворительную поддержку или самостоятельно восстановили жилье.

Приоритет отдают пенсионерам старше 60 лет, людям с инвалидностью, тяжелобольным, одиноким матерям, многодетным семьям, родителям детей до трех лет и беременным. Помощь предусматривает ремонт крыш, дверей и окон в квартирах и частных домах.

Для участия необходимо заполнить онлайн форму, после чего координатор свяжется с заявителем и объяснит следующие шаги. Консультации предоставляются по телефонам 0672598040 и 0753558829.

Реализация этой гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожье - создать безопасные условия проживания, улучшить быт и поддержать стабильность в общинах, где живут пострадавшие от войны.

Организаторы призывают всех нуждающихся не медлить и своевременно подавать заявки, чтобы получить поддержку вовремя до начала холодов.

Кроме того, в Запорожье внутренне перемещенные лица могут получить бесплатное жилье в рамках государственных программ. Инициатива направлена ​​на создание условий для проживания переселенцев в безопасных и обустроенных помещениях.

