Міністерство соціальної політики України розробило програму забезпечення безкоштовним житлом ВПО в Запоріжжі та інших регіонах України.

У Запоріжжі переселенці (ВПО ) можуть отримати безкоштовне житло через кілька державних програм, створених для підтримки внутрішньо переміщених осіб, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що потрібно знати українцям, які шукають прихисток.

Міністерство соціальної політики України розробило програму забезпечення безкоштовним житлом в Запоріжжі та інших регіонах України для ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ініціатива спрямована на створення умов для тимчасового проживання переселенців у безпечних та облаштованих приміщеннях.

Особлива увага приділяється переселенцям пенсійного віку, які наразі мешкають у санаторіях і хочуть переїхати до сільської місцевості. Для цього відомство планує провести опитування серед ВПО у місцях тимчасового розміщення, щоб визначити їхні пріоритети щодо майбутнього проживання.

Крім того, Міністерство розглядає можливості підтримки сільських громад, де є житлові приміщення, готові до облаштування для поселення переселенців. Це дозволить одночасно забезпечити житлом уразливі категорії громадян та сприяти розвитку локальної інфраструктури.

Ще один напрям програми передбачає надання безкоштовного житла ВПО у Запоріжжя, які після завершення тривалого медичного догляду потребують додаткової підтримки. Учасники отримають доступ до спеціально обладнаних приміщень на обмежений термін — до одного року.

У межах програми переселенці забезпечуються житлом із усіма необхідними зручностями, можливістю самостійно готувати їжу та отримують допомогу у веденні господарства, вирішенні побутових і соціальних питань. Для комфортного проживання передбачене залучення фахівців і служб незалежно від форми власності, що сприяє розвитку соціальних навичок та інтеграції ВПО в місцеві громади.

Джерело: Факти.

