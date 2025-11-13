Министерство социальной политики Украины разработало программу обеспечения бесплатным жильем ВПЛ в Запорожье и других регионах Украины.

В Запорожье переселенцы (ВПЛ) могут получить бесплатное жилье через несколько государственных программ, созданных для поддержки внутренне перемещенных лиц, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что нужно знать украинцам, которые ищут убежища.

Министерство социальной политики разработало программу обеспечения бесплатным жильем в Запорожье и других регионах Украины для ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Инициатива направлена ​​на создание условий для проживания переселенцев в безопасных и обустроенных помещениях.

Особое внимание уделяется переселенцам пенсионного возраста, которые живут в санаториях и хотят переехать в сельскую местность. Для этого ведомство планирует провести опрос среди ВПЛ в местах временного размещения, чтобы определить их приоритеты по поводу будущего проживания.

Кроме того, Министерство рассматривает возможности поддержки сельских общин, где есть жилые помещения, готовые к обустройству для поселения переселенцев. Это позволит одновременно обеспечить жильем уязвимые категории граждан и способствовать развитию локальной инфраструктуры.

Еще одно направление программы предусматривает предоставление бесплатного жилья ВПЛ в Запорожье, которые после завершения длительного медицинского ухода нуждаются в дополнительной поддержке. Участники получат доступ к специально оборудованным помещениям на ограниченный срок – до одного года.

В рамках программы переселенцы обеспечиваются жильем со всеми необходимыми удобствами, возможностью самостоятельно готовить еду и получают помощь в ведении хозяйства, решении бытовых и социальных вопросов. Для комфортного проживания предусмотрено привлечение специалистов и служб независимо от формы собственности, что способствует развитию социальных навыков и интеграции ВПЛ в местные общины.

