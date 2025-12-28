Графік відключення газу на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Одеській області створить побутові незручності для жителів регіону.

Графік відключення газу на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Одеській області введуть у зв’язку з проведенням планових ремонтних і модернізаційних робіт на газопроводах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті АТ "Одесагаз", графік відключення газу на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Одеській області потрібен для втручання у роботу мереж середнього тиску.

У місті Одеса 29.12.2025 року з 9:00 до 18:00 газопостачання буде тимчасово припинене через роботи на газопроводі середнього тиску за адресою пров. 2-й Лермонтовський, 1/1.

Обмеження стосуватимуться об’єктів, розташованих у районі пляжу Ланжерон та пляжу Відрада. Зокрема, без блакитного палива на цей час залишаться заклади за адресами:

Пляж Ланжерон, 65а - готель-ресторан «Skopele», «Веранда», пляж Ланжерон, 14 - центр відпочинку «Пальма», пляж Ланжерон, 5 - готель-ресторан «Дядюшка Чао».

Пляж Ланжерон, 1д - ресторанно-готельний комплекс «Причал 1», пляж Відрада, 1 - ресторан «Вілла Відрада», «Budha Beach», пров. Госпітальний, 1/1 - тенісний клуб «Belinsky Academy».

Окремо про зміни попереджає Овідіопольське УЕГГ. У селищі Авангард 30.12.2025 року тимчасово припинять подачу блакитного палива у зв’язку з роботами зі збільшення діаметра розподільчого газопроводу по вул. Фруктова.

Обмеження стосуватимуться споживачів будинку №6 по цій вулиці. Крім того, у газовиків повідомляють про можливі коливання тиску палива в приладах інших абонентів селища Авангард у період виконання робіт.

За інформацією служби, відновлення постачання споживачам у селищі Авангард розпочнеться з 30.12.2025 року за умови стовідсоткової присутності абонентів у помешканнях.

Тож газовики радять місцевим мешканцям враховувати графік відключення газу на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Одеській області при плануванні свого побуту.

