Робота для пенсіонерів в Одесі дає можливість знайти себе в іншій сфері, або ж продовжити відчувати себе потрібним.

Місцеві компанії пропонують роботу для пенсіонерів в Одесі в найрізноманітніших сферах, повідомляє Politeka.

Як видно із оголошень на сайті work.ua, роботодавці мають цікаві вакансії з гнучким графіком, стабільною оплатою та комфортними умовами для людей старшого віку.

Перш за все, компанія STEMAX запрошує комплектувальника для роботи на складі з продукцією кріплень, електроінструментів і технічної хімії.

На цій роботі для пенсіонерів в Одесі працівник приймає товар, здійснює списання та переміщення, допомагає під час інвентаризації і фасує продукцію. Тут цінують дисципліну, уважність до деталей і готовність вчитися новому.

Офіційне працевлаштування з першого дня, відпустка та лікарняні, стабільна зарплата та перспективи розвитку роблять цю вакансію привабливою. Платити обіцяють в межах 20 000 - 22 000 гривень.

Ще один напрямок, де можна знайти роботу для пенсіонерів в Одесі, пов’язаний із роздрібною торгівлею. Це посада продавця у супермаркеті «Сільпо».

Він повинен не лише приймати та комплектувати товари, але й взаємодіяти з клієнтами, допомагати їм із вибором і створювати приємну атмосферу під час покупок. Платити обіцяють від 24 300 до 25 400 гривень щомісяця.

Тут передбачена підтримка колег та керівництва, можливість обирати індивідуальний графік, проходити тренінги і користуватися корпоративними пільгами.

Не менш цікавим варіантом є вакансія водія-експедитора. Завдання включають перевезення м’ясної продукції по місту та області, роботу позмінно, надання спецодягу та транспорту компанії для доставки на роботу. Зарплата може коливатися від 21 000 до 24 000.

