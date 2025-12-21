Работа для пенсионеров в Одессе дает возможность найти себя в другой сфере, или продолжить чувствовать себя нужным.

Местные компании предлагают работу для пенсионеров в Одессе в самых разных сферах, сообщает Politeka.

Как видно из объявлений на сайте work.ua, у работодателей есть интересные вакансии с гибким графиком, стабильной оплатой и комфортными условиями для людей старшего возраста.

Прежде всего, компания STEMAX приглашает комплектующие для работы на складе с продукцией креплений, электроинструментов и технической химии.

На этой работе для пенсионеров в Одессе работник принимает товар, осуществляет списание и перемещение, помогает при инвентаризации и фасует продукцию. Здесь ценят дисциплину, внимательность к деталям и готовность учиться новому.

Официальное трудоустройство с первого дня, отпуск и больничные, стабильная зарплата и перспективы развития делают эту вакансию привлекательной. Платить обещают в пределах 20 000 – 22 000 гривен.

Еще одно направление, где можно найти работу для пенсионеров в Одессе, связано с розничной торговлей. Это должность продавца в супермаркете "Сільпо".

Он должен не только принимать и комплектовать товары, но и взаимодействовать с клиентами, помогать им с выбором и создавать приятную атмосферу при покупке. Платить обещают от 24 300 до 25 400 гривен ежемесячно.

Здесь предусмотрена поддержка коллег и руководства, возможность выбирать индивидуальный график, проходить тренинги и пользоваться корпоративными льготами.

Не менее интересным вариантом является вакансия водителя-экспедитора. Задачи включают в себя перевозку мясной продукции по городу и области, работу посменно, предоставление спецодежды и транспорта компании для доставки на работу. Зарплата может колебаться от 21000 до 24000.

