Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі для багатьох вразливих груп населення є справжнім рятувальним колом.

У 2025 році центр «Гостинна Хата» оновив порядок надання безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній сторінці організації у Фейсбук, тепер кожного дня центр забезпечує 50 наборів, а пріоритет надається новоприбулим переселенцям протягом перших трьох місяців після реєстрації довідки внутрішньо переміщеної особи.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі надаються обмеженою кількістю. Допомога новоприбулим надається раз на місяць протягом перших трьох місяців від дати реєстрації.

Інші категорії отримують продуктові набори один раз на два місяці. Серед них матері, які самостійно виховують дітей за наявності довідки, родини з вагітними жінками, пенсіонери старші 70 років, що проживають самостійно, родини, які складаються з двох пенсіонерів старших 70 років, а також самотні люди з інвалідністю 1 та 2 групи і багатодітні сім’ї.

Для переселенців з Херсону доступ до продовольчих наборів можливий раз на два місяці у центрі «Гостинна Хата» або у Центрі від херсонської громади «Вільні Разом».

При цьому отримання безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі в одному центрі не дозволяє отримати її в іншому раніше, ніж через два місяці.

Окрім продовольчих пакунків, центр надає дитяче харчування раз на місяць, а також всі необхідні товари для догляду та гігієни, включно з дорослими та дитячими підгузками, медичним обладнанням та медикаментами

Фахівці осередку наголошують, що допомога надається виключно переселенцям із територій, де ведуться активні бойові дії, які були зареєстровані у 2022-2025 роках.

