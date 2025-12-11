Робота для пенсіонерів у Чернівецькій області дозволяє поєднувати фінансову стабільність із розвитком професійних навичок.

Робота для пенсіонерів у Чернівецькій області відкриває нові можливості у торгівлі, дистрибуції та контролі товарів, повідомляє Politeka.

Місцеві компанії пропонують офіційне працевлаштування, навчання на робочому місці та гнучкий графік.

Мережа «Алло» шукає продавця-консультанта. Співробітник відповідальний за продаж смартфонів та аксесуарів, консультує клієнтів і працює з касою. Заробіток становить 20 000–25 000 грн. Перевагою є можливість корпоративного навчання, участь у мотиваційних програмах та перспектива кар’єрного зростання.

МТА пропонує позицію ревізора. Основні завдання — проведення перевірок товарних залишків, оформлення результатів аудиту та контроль правильності зберігання продукції. Зарплата — 25 000 грн + відрядні, компанія компенсує витрати на поїздки у регіональні магазини. Графік передбачає п’ять робочих днів на тиждень.

Компанія Донковцев О.С. шукає торгового представника з авто. Працівник відвідує точки продажу, підтримує клієнтські стосунки, оформляє замовлення та контролює дебіторську заборгованість. Оплата — 30 000–40 000 грн, із компенсацією витрат на паливо та амортизацію автомобіля. Перевага надається ініціативним та комунікабельним кандидатам, навіть без досвіду.

Таким чином, Робота для пенсіонерів у Чернівецькій області дозволяє поєднувати фінансову стабільність із розвитком професійних навичок. Кожен може обрати вакансію відповідно до своїх умінь та графіку, почавши працювати вже найближчим часом. Компанії пропонують наставництво та підтримку, що допомагає швидко адаптуватися навіть новачкам.

