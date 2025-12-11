Гуманітарна допомога у Сумській області надається не лише для пенсіонерів, а стає важливою підтримкою і для інших людей, які потрапили у складні облставини.

У Сумській області набирає обертів проєкт гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій, що має на меті забезпечити тимчасовим житлом, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці Соціального захисту Сум, невдовзі свої двері відчинить нове модульне містечко для тих, хто через війну чи надзвичайні ситуації залишився без домівки.

У першу чергу йдеться про внутрішньо переміщених осіб і родини, які найбільше потребують підтримки. Саме в цьому контексті важливою стає гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області, адже саме літні люди часто залишаються у найбільш уразливому становищі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області передбачає можливість поселення в модульне містечко, яке будується у Сумах. Відповідальним за визначення потреб громадян та їхній облік є Департамент соціального захисту населення.

Саме тут приймають заяви на розміщення в тимчасових спорудах. Щоб стати на облік, потрібно написати заяву за встановленим зразком. Подати її можна особисто у Департаменті соціального захисту за адресою місто Суми, вулиця Харківська, 35, громадська приймальня, робоче місце №15.

Важливо мати при собі необхідні документи. Серед них паспортні дані, ідентифікаційний код, а також довідку внутрішньо переміщеної особи. Документи мають бути як у самого заявника, так і в членів його сім’ї, якщо вони теж претендують на поселення.

У пріоритеті сім’ї з дітьми, внутрішньо переміщені особи, люди, чиї оселі постраждали від війни, а також ті, хто залишився без підтримки.

Модульне містечко має стати тимчасовим прихистком, який допоможе людям пережити складний період.

