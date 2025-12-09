Робота для пенсіонерів у Харкові доступна в різних напрямах.

Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює кілька професійних сфер, дозволяючи літнім людям підтримувати активність і отримувати регулярний заробіток, повідомляє Politeka.

Актуальні оголошення розміщені на платформі work.ua.

Серед відкритих пропозицій — посада прибиральниці в ХЛ №2, що знаходиться за адресою: вул. Харківських Дивізій, 8. Зарплата становить 8 тисяч гривень. Для кандидатів передбачено неповний день або змінний графік. Обов’язки охоплюють миття підлог, меблів, вікон, дверей, догляд за санітарними кімнатами та підтримку чистоти під час заходів. Роботодавець забезпечує засобами догляду, інвентарем та інструктажем. Пропозиція відкрита не лише для пенсіонерів, а й для студентів та людей з інвалідністю.

Компанія «Нова пошта» запрошує двірника на ділянку біля Центрального ринку. Оплата праці коливається від 10 до 11 тисяч гривень. Кандидатам гарантують офіційне оформлення, медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняні. Основні завдання включають прибирання територій і приміщень, винос сміття, провітрювання кімнат та підтримання порядку у зонах спільного користування. Вимоги — охайність та знання правил застосування мийних засобів.

Окрім цього, мережа NOVUS у Києві відкрила вакансію кухаря. Заробітна плата коливається від 22 100 до 25 800 гривень. Працівник відповідатиме за приготування страв, контроль термінів придатності, оформлення продукції, дотримання санітарних норм та роботу з обладнанням. Графік передбачає зміну 7/7 із тривалістю робочого дня з 7:00 до 19:00.

Отже, робота для пенсіонерів у Харкові доступна в різних напрямах: від клінінгу й обслуговування до харчової галузі та логістики. Пропозиції передбачають соціальні гарантії, стабільні виплати та гнучкі режими, що дозволяє людям старшого віку залишатися активними.

