Щоб отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові, необхідно попередньо зареєструватися.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові на постійній основі роздає благодійна організація "Їжа харків'янам", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Роздачу безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Харкові реалізує місцева громадська організація, яка зосереджена на підтримці тих, хто опинився у складних життєвих обставинах через війну чи інші кризові ситуації.

Організація працює виключно в межах міста та надає допомогу у вигляді безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Харкові, засобів гігієни та інших предметів першої потреби. Основна увага спрямована на підтримку літніх людей, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних родин і малозабезпечених.

Наразі гуманітарна допомога видається одноразово. Однак умови участі можуть змінюватися — актуальна інформація публікується на офіційних сторінках організації в соціальних мережах.

Щоб отримати допомогу, необхідно попередньо зареєструватися. Заявки приймаються онлайн — активні посилання на форми реєстрації з’являються на сайті організації, в Instagram та Telegram-каналі проєкту. Основна увага спрямована на підтримку літніх людей, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних родин і малозабезпечених.

Видача гуманітарної допомоги відбувається лише в офісі організації. Доставлення поштою не передбачено. Допомогу можна отримати особисто або через довірену особу, але в обох випадках потрібно мати оригінали всіх необхідних документів.

Ініціатива «Їжа Харків’янам» стала важливим ресурсом для багатьох мешканців міста, які потребують підтримки, допомагаючи забезпечити базові потреби в умовах тривалої нестабільності.

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