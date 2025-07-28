Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове на постоянной основе раздает благотворительная организация "Їжа харків'янам", сообщает Politeka.net.
Об этом идет речь на сайте организации.
Раздачу бесплатных продуктов для пенсионеров в Харькове реализует местная общественная организация, которая сосредоточена на поддержке тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны или других кризисных ситуаций.
Она работает исключительно в пределах города и оказывает помощь в виде бесплатных продуктов для пенсионеров в Харькове, средств гигиены и других предметов первой необходимости. Основное внимание направлено на поддержку пожилых людей, внутренне перемещенных лиц, многодетных семей и малоимущих.
В настоящее время гуманитарная поддержка выдается единовременно. Однако условия участия могут изменяться – актуальная информация публикуется на официальных страницах "Їжа харків'янам" в социальных сетях.
Для получения помощи необходимо предварительно зарегистрироваться. Заявки принимаются онлайн – активные ссылки на формы регистрации появляются на сайте организации, в Instagram и Telegram-канале проекта. Основное внимание направлено на поддержку пожилых людей, внутренне перемещенных лиц, многодетных семей и малоимущих.
Выдача гуманитарной помощи производится только в офисе учреждения. Доставка почтой не предусмотрена. Помощь можно получить лично или через доверенное лицо, но в обоих случаях необходимо иметь оригиналы всех необходимых документов.
Инициатива "Їжа харків'янам" стала важным ресурсом для многих жителей города, нуждающихся в поддержке, помогая обеспечить базовые потребности в условиях длительной нестабильности.
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