Работа для пенсионеров в Харькове охватывает несколько профессиональных сфер, позволяя пожилым людям поддерживать активность и получать регулярный заработок, сообщает Politeka.

Актуальные объявления размещены на платформе work.ua.

Среди открытых предложений – должность уборщицы в ХЛ №2, которая находится по адресу: ул. Харьковских дивизий, 8. Зарплата составляет 8 тысяч гривен. Для кандидатов предусмотрен неполный день или переменный график. Обязанности включают мойку полов, мебели, окон, дверей, уход за санитарными комнатами и поддержку чистоты во время мероприятий. Работодатель обеспечивает средствами по уходу, инвентарем и инструктажем. Предложение открыто не только для пенсионеров, но и для студентов и людей с инвалидностью.

Компания «Новая почта» приглашает дворника на участок возле Центрального рынка. Оплата труда колеблется от 10 до 11 тысяч гривен. Кандидатам гарантируют официальное оформление, медицинское страхование, оплачиваемый отпуск и больничные. Основные задачи включают уборку территорий и помещений, вынос мусора, проветривание комнат и поддержание порядка в зонах совместного пользования. Требования — чистоплотность и знание правил применения моющих средств.

Кроме того, сеть NOVUS в Киеве открыла вакансию повара . Заработная плата колеблется от 22100 до 25800 гривен. Работник будет отвечать за приготовление блюд, контроль сроков годности, оформление продукции, соблюдение санитарных норм и работу с оборудованием. График предусматривает смену 7/7 с продолжительностью рабочего дня с 7:00 до 19:00.

Итак, работа для пенсионеров в Харькове доступна по разным направлениям: от клининга и обслуживания до пищевой отрасли и логистики. Предложения предусматривают социальные гарантии, стабильные выплаты и гибкие режимы, что позволяет людям постарше оставаться активными.

