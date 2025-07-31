Назначение и перерасчет субсидии для пенсионеров в Харьковской области осуществляется на два отдельных периода.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области предоставляются государством для частичного покрытия расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, однако важно знать все нюансы, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Назначение и перерасчет субсидии для пенсионеров в Харьковской области осуществляется на два отдельных периода - отопительный и неотапливаемый сезон.

На какие периоды назначается

Помощь рассчитывается отдельно на:

неотапливаемый период, который длится с 1 мая по 30 сентября;

отопительный период, охватывающий время с 1 октября по 30 апреля следующего года.

В большинстве случаев гражданам, уже получавшим поддержку в предыдущем периоде, ее назначают автоматически. Это означает, что им не нужно ежегодно повторно обращаться в органы социальной защиты или Пенсионный фонд Украины, когда не произошло изменений в составе домохозяйства или в финансовом положении.

В каких случаях можно лишиться права на получение жилищной субсидии для пенсионеров в Харьковской области

Несмотря на автоматическое продление для многих получателей, существует ряд обстоятельств, при которых она может быть прекращена или не назначена вовсе. Это происходит, когда нарушаются определенные условия или выявляются обстоятельства, свидетельствующие об утрате права на пособие.

Среди таких причин:

Смерть человека, на которую была оформлена.

В этом случае помощь автоматически прекращается, и новый заявитель из числа зарегистрированных в жилье должен обратиться повторно.

В этом случае помощь автоматически прекращается, и новый заявитель из числа зарегистрированных в жилье должен обратиться повторно. Установка при проверке недостоверной информации о доходах.

Оказывается, что реальные доходы семьи значительно превышают указанные в декларации льгот могут отменить.

Оказывается, что реальные доходы семьи значительно превышают указанные в декларации льгот могут отменить. Смена места жительства.

Субсидия предоставляется конкретному домохозяйству по определенному адресу. В случае переезда получателя на другое место жительства субсидия прекращается и должна быть оформлена повторно в новый адрес.

Субсидия предоставляется конкретному домохозяйству по определенному адресу. В случае переезда получателя на другое место жительства субсидия прекращается и должна быть оформлена повторно в новый адрес. Совершение крупных покупок.

Любой из членов домохозяйства совершил одноразовую покупку или расход на сумму, превышающую сто тысяч гривен, это может свидетельствовать о достаточном финансовом состоянии семьи и стать основанием для отказа в предоставлении.

Любой из членов домохозяйства совершил одноразовую покупку или расход на сумму, превышающую сто тысяч гривен, это может свидетельствовать о достаточном финансовом состоянии семьи и стать основанием для отказа в предоставлении. Наличие задолженности по оплате коммунальных услуг.

Сумма долга за жилищно-коммунальные услуги превышает 680 гривен, льготу могут не назначить или прекратить ее выплату.

Когда нужно обращаться лично для оформления

В ряде случаев граждане должны лично обратиться с заявлением и новой декларацией о доходах и расходах, поскольку льгота не будет назначена автоматически. Это касается следующих ситуаций:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

семья проживает в наемном жилье и самостоятельно платит коммунальные услуги;

фактически в доме проживает меньше людей, чем зарегистрировано официально;

льгота оформляется на покупку сжиженного газа, твердого топлива или печного бытового горючего.

В подобных случаях необходимо обязательно предоставить пакет документов с обновленными данными для повторного назначения помощи.

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Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области: что предусматривает поддержка для украинцев.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, как влияет доход на помощь.