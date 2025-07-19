Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Харківській області надаються благодійним фондом "ADRA Україна", повідомляє Politeka.net.
Подробиці повідомили на сайті організації.
ADRA Україна — це українське представництво всесвітньо відомої міжнародної благодійної організації ADRA (Adventist Development and Relief Agency), яке діє в Україні вже понад три десятиліття — з 1993 року.
За цей час організація стала одним із важливих і впізнаваних гуманітарних акторів у країні, системно підтримуючи людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та допомагаючи громадам долати виклики війни, бідності, кризи і соціальної вразливості.
Надаються різні види продовольчої допомоги, включаючи безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Харківській області, хліб та дитяче харчування, а також продовольчі сертифікати. Крім того, вони надають грошову допомогу певним категоріям населення, таким як вагітні та жінки, що годують, самотні батьки, особи з інвалідністю та ті, хто постраждав від бойових дій.
Діяльність фонду охоплює широкий спектр напрямків:
- надання безкоштовних продуктів для пенсіонерів та ВПО у Харківській області людям, які втратили житло, були змушені покинути свої домівки або перебувають у зоні активних бойових дій;
- організація психологічної підтримки як для дорослих, так і для дітей;
- реалізація соціальних програм на підтримку ВПО, малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю, самотніх літніх людей;
- впровадження проєктів для розвитку місцевих ініціатив у громадах;
- оперативне реагування на надзвичайні ситуації та гуманітарні кризи, зокрема на сході та півдні України.
За детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію ADRA Ukraine.
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