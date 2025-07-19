Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Харківській області можна отримати завядки благодійним фондам.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Харківській області надаються благодійним фондом "ADRA Україна", повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомили на сайті організації.

ADRA Україна — це українське представництво всесвітньо відомої міжнародної благодійної організації ADRA (Adventist Development and Relief Agency), яке діє в Україні вже понад три десятиліття — з 1993 року.

За цей час організація стала одним із важливих і впізнаваних гуманітарних акторів у країні, системно підтримуючи людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та допомагаючи громадам долати виклики війни, бідності, кризи і соціальної вразливості.

Надаються різні види продовольчої допомоги, включаючи безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Харківській області, хліб та дитяче харчування, а також продовольчі сертифікати. Крім того, вони надають грошову допомогу певним категоріям населення, таким як вагітні та жінки, що годують, самотні батьки, особи з інвалідністю та ті, хто постраждав від бойових дій.

Діяльність фонду охоплює широкий спектр напрямків:

надання безкоштовних продуктів для пенсіонерів та ВПО у Харківській області людям, які втратили житло, були змушені покинути свої домівки або перебувають у зоні активних бойових дій;

організація психологічної підтримки як для дорослих, так і для дітей;

реалізація соціальних програм на підтримку ВПО, малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю, самотніх літніх людей;

впровадження проєктів для розвитку місцевих ініціатив у громадах;

оперативне реагування на надзвичайні ситуації та гуманітарні кризи, зокрема на сході та півдні України.

За детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію ADRA Ukraine.

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