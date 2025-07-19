Бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области предоставляются благотворительным фондом "ADRA Украина", сообщает Politeka.net.
Подробности сообщили на сайте организации.
ADRA Украина — украинское представительство всемирно известной международной благотворительной организации ADRA (Adventist Development and Relief Agency), которое действует в Украине уже более трех десятилетий — с 1993 года.
За это время организация стала одним из важных и узнаваемых гуманитарных актеров в стране, системно поддерживая людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и помогая общинам преодолевать вызовы войны, бедности, кризиса и социальной уязвимости.
Предоставляются различные виды продовольственной помощи, включая бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области, хлеб и детское питание, а также продовольственные сертификаты. Кроме того, они оказывают денежную помощь определенным категориям населения, таким как беременные и кормящие женщины, одинокие родители, лица с инвалидностью и пострадавшие от боевых действий.
Деятельность фонда охватывает широкий спектр направлений:
- предоставление бесплатных продуктов для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области людям, потерявшим жилье, были вынуждены покинуть свои дома или находящиеся в зоне активных боевых действий;
- организация психологической поддержки как для взрослых, так и детей;
- реализация социальных программ в поддержку ВПЛ, малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, одиноких пожилых людей;
- внедрение проектов по развитию местных инициатив в общинах;
- оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и гуманитарные кризисы, в частности, на востоке и юге Украины.
За подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь на горячую линию ADRA Ukraine.
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