Бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области можно получить заведующие благотворительными фондами.

Бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области предоставляются благотворительным фондом "ADRA Украина", сообщает Politeka.net.

Подробности сообщили на сайте организации.

ADRA Украина — украинское представительство всемирно известной международной благотворительной организации ADRA (Adventist Development and Relief Agency), которое действует в Украине уже более трех десятилетий — с 1993 года.

За это время организация стала одним из важных и узнаваемых гуманитарных актеров в стране, системно поддерживая людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и помогая общинам преодолевать вызовы войны, бедности, кризиса и социальной уязвимости.

Предоставляются различные виды продовольственной помощи, включая бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области, хлеб и детское питание, а также продовольственные сертификаты. Кроме того, они оказывают денежную помощь определенным категориям населения, таким как беременные и кормящие женщины, одинокие родители, лица с инвалидностью и пострадавшие от боевых действий.

Деятельность фонда охватывает широкий спектр направлений:

предоставление бесплатных продуктов для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области людям, потерявшим жилье, были вынуждены покинуть свои дома или находящиеся в зоне активных боевых действий;

организация психологической поддержки как для взрослых, так и детей;

реализация социальных программ в поддержку ВПЛ, малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, одиноких пожилых людей;

внедрение проектов по развитию местных инициатив в общинах;

оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и гуманитарные кризисы, в частности, на востоке и юге Украины.

За подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь на горячую линию ADRA Ukraine.

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