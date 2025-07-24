Мінcоцполітики працює над створенням єдиної системи надання грошової допомоги у Харківській області для пенсіонерів та найбільш вразливих верств населення, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у проєкті постанови Кабінету Міністрів.

У проєкті урядової постанови передбачено низку змін, які стосуються порядку нарахування та виплат грошової допомоги у Харківській області для пенсіонерів та найбільш вразливих верств населення. Основні нововведення:

  • Виплати здійснюватимуться за рахунок міжнародних джерел, включаючи структури ООН, донорські фонди та інші партнерські організації.
  • Категорії осіб, що мають право на допомогу, а також строки та умови виплат визначатимуться спільно міжнародними партнерами, Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України. Це регулюватиметься Меморандумом про взаєморозуміння між сторонами.
  • Списки отримувачів допомоги формуватиме Пенсійний фонд, використовуючи наявні дані з офіційних реєстрів. Це дозволить автоматизувати процес і уникнути необхідності подання заявок.

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  • Грошова допомога у Харківській області для пенсіонерів та найбільш вразливих верств населення надаватиметься без звернення особи — на основі сформованих списків, у межах фінансування, передбаченого партнерами.
  • Кошти надходитимуть на банківський рахунок отримувача або виплачуватимуться через відділення поштового зв’язку.

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Виплати призначатимуться особам, які належать до соціально вразливих груп населення, а саме:

  • пенсіонерам;
  • людям з інвалідністю;
  • особам з інвалідністю з дитинства;
  • дітям з інвалідністю;
  • ветеранам війни;
  • багатодітним та малозабезпеченим сім’ям;
  • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
  • дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах;
  • іншим категоріям, зокрема постраждалим від збройної агресії рф.

Однак, як зазначено в пояснювальній записці до постанови, усі рішення щодо укладення міжнародних договорів у сфері гуманітарної допомоги мають бути узгоджені Кабінетом Міністрів. Саме це і стало передумовою для розробки нових процедур.

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