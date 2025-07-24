В проекте предусмотрен ряд изменений, касающихся выплат денежной помощи в Харьковской области для пенсионеров и наиболее уязвимых слоев населения.

Минсоцполитики работает над созданием единой системы предоставления денежной помощи в Харьковской области для пенсионеров и наиболее уязвимых слоев населения, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров.

В проекте правительственного постановления предусмотрен ряд изменений, касающихся порядка начисления и выплаты денежной помощи в Харьковской области для пенсионеров и наиболее уязвимых слоев населения. Основные новшества:

Выплаты будут осуществляться за счет международных источников , включая структуры ООН, донорские фонды и другие партнерские организации.

, включая структуры ООН, донорские фонды и другие партнерские организации. Категории лиц, имеющих право на помощь , а также сроки и условия выплат будут определяться совместно международными партнерами, Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины. Это будет регулироваться Меморандумом о взаимопонимании между сторонами.

, а также будут определяться совместно международными партнерами, Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины. Это будет регулироваться Меморандумом о взаимопонимании между сторонами. Списки получателей помощи будет формировать Пенсионный фонд, используя имеющиеся данные из официальных реестров. Это позволит автоматизировать процесс и избежать необходимости подачи заявок.

Денежная помощь в Харьковской области для пенсионеров и наиболее уязвимых слоев населения будет предоставляться без обращения лица — на основе сформированных списков в рамках финансирования, предусмотренного партнерами.

— на основе сформированных списков в рамках финансирования, предусмотренного партнерами. Средства будут поступать на банковский счет получателя или будут выплачиваться через отделение почтовой связи.

Выплаты будут назначаться лицам, относящимся к социально уязвимым группам населения, а именно:

пенсионерам;

людям с инвалидностью;

лицам с инвалидностью с детства;

детям с инвалидностью;

ветеранам войны;

многодетным и малообеспеченным семьям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах;

другим категориям, в том числе пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Однако, как отмечено в пояснительной записке к постановлению, все решения о заключении международных договоров в сфере гуманитарной помощи должны быть согласованы Кабинетом Министров. Именно это и послужило предпосылкой для разработки новых процедур.

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