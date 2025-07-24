Минсоцполитики работает над созданием единой системы предоставления денежной помощи в Харьковской области для пенсионеров и наиболее уязвимых слоев населения, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров.

В проекте правительственного постановления предусмотрен ряд изменений, касающихся порядка начисления и выплаты денежной помощи в Харьковской области для пенсионеров и наиболее уязвимых слоев населения. Основные новшества:

  • Выплаты будут осуществляться за счет международных источников, включая структуры ООН, донорские фонды и другие партнерские организации.
  • Категории лиц, имеющих право на помощь, а также сроки и условия выплат будут определяться совместно международными партнерами, Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины. Это будет регулироваться Меморандумом о взаимопонимании между сторонами.
  • Списки получателей помощи будет формировать Пенсионный фонд, используя имеющиеся данные из официальных реестров. Это позволит автоматизировать процесс и избежать необходимости подачи заявок.

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  • Денежная помощь в Харьковской области для пенсионеров и наиболее уязвимых слоев населения будет предоставляться без обращения лица — на основе сформированных списков в рамках финансирования, предусмотренного партнерами.
  • Средства будут поступать на банковский счет получателя или будут выплачиваться через отделение почтовой связи.

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Выплаты будут назначаться лицам, относящимся к социально уязвимым группам населения, а именно:

  • пенсионерам;
  • людям с инвалидностью;
  • лицам с инвалидностью с детства;
  • детям с инвалидностью;
  • ветеранам войны;
  • многодетным и малообеспеченным семьям;
  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
  • детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах;
  • другим категориям, в том числе пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Однако, как отмечено в пояснительной записке к постановлению, все решения о заключении международных договоров в сфере гуманитарной помощи должны быть согласованы Кабинетом Министров. Именно это и послужило предпосылкой для разработки новых процедур.

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