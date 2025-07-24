Минсоцполитики работает над созданием единой системы предоставления денежной помощи в Харьковской области для пенсионеров и наиболее уязвимых слоев населения, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров.
В проекте правительственного постановления предусмотрен ряд изменений, касающихся порядка начисления и выплаты денежной помощи в Харьковской области для пенсионеров и наиболее уязвимых слоев населения. Основные новшества:
- Выплаты будут осуществляться за счет международных источников, включая структуры ООН, донорские фонды и другие партнерские организации.
- Категории лиц, имеющих право на помощь, а также сроки и условия выплат будут определяться совместно международными партнерами, Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины. Это будет регулироваться Меморандумом о взаимопонимании между сторонами.
- Списки получателей помощи будет формировать Пенсионный фонд, используя имеющиеся данные из официальных реестров. Это позволит автоматизировать процесс и избежать необходимости подачи заявок.
- Денежная помощь в Харьковской области для пенсионеров и наиболее уязвимых слоев населения будет предоставляться без обращения лица — на основе сформированных списков в рамках финансирования, предусмотренного партнерами.
- Средства будут поступать на банковский счет получателя или будут выплачиваться через отделение почтовой связи.
Выплаты будут назначаться лицам, относящимся к социально уязвимым группам населения, а именно:
- пенсионерам;
- людям с инвалидностью;
- лицам с инвалидностью с детства;
- детям с инвалидностью;
- ветеранам войны;
- многодетным и малообеспеченным семьям;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
- детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах;
- другим категориям, в том числе пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.
Однако, как отмечено в пояснительной записке к постановлению, все решения о заключении международных договоров в сфере гуманитарной помощи должны быть согласованы Кабинетом Министров. Именно это и послужило предпосылкой для разработки новых процедур.
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