У Пенсійному фонді України нагадали про порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу для призначення житлової субсидії для пенсіонерів у Харківській області.

Українцям, які отримали дохід за землю, потрібно враховувати певні нюанси переж тим, як оформлювати субсидії для пенсіонерів у Харківській області, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

У Пенсійному фонді України нагадали про порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу для призначення житлової субсидії для пенсіонерів у Харківській області. Це питання особливо актуальне для тих громадян, які оформлюють допомогу вперше або планують поновити її дію.

Фахівці роз’яснили, які періоди враховуються при розрахунку доходів залежно від того, з якого саме місяця оформлюються субсидії для пенсіонерів у Харківській області.

Якщо заявка на отримання подається з початку неопалювального сезону, тоді для обрахунку сукупного доходу беруться до уваги третій і четвертий квартали попереднього календарного року. Тобто, наприклад, якщо вона призначається з травня, розрахунок проводиться за період з липня по грудень минулого року.

Якщо ж вона оформлюється з початку опалювального сезону, тобто з жовтня, тоді враховуються доходи, отримані в першому та другому кварталах поточного року — з січня по червень.

У випадку, коли пільга призначається не з початку опалювального чи неопалювального періоду, тоді ПФУ враховує доходи за два квартали, які передують місяцю, що безпосередньо передує місяцю звернення. Наприклад, якщо за допомогою звертаються у липні, то беруться до уваги доходи за період із жовтня по березень.

На прикладі працівники ПФУ пояснили: дохід, отриманий у квітні 2025 року в результаті продажу земельної ділянки, може вплинути на право отримання допомоги на опалювальний період, що розпочнеться з 1 жовтня. Це пов’язано з тим, що для обчислення субсидії на опалювальний сезон у жовтні використовуються доходи за перший і другий квартали, куди потрапляє й квітень.

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