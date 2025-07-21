В Пенсионном фонде Украины напомнили о порядке исчисления среднемесячного совокупного дохода для назначения жилищной субсидии для пенсионеров в Харьковской области.

Украинцам, получившим доход за землю, нужно учитывать определенные нюансы перед тем, как оформлять субсидии для пенсионеров в Харьковской области, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В Пенсионном фонде напомнили о порядке исчисления среднемесячного совокупного дохода для назначения жилищной субсидии для пенсионеров в Харьковской области. Этот вопрос особенно актуален для граждан, которые оформляют помощь впервые или планируют возобновить ее действие.

Специалисты разъяснили, какие периоды учитываются при расчете прибыли в зависимости от того, с какого месяца оформляются субсидии для пенсионеров в Харьковской области.

Если заявка на получение подается с начала неотапливаемого сезона, для учета совокупного дохода принимаются во внимание третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года. То есть, например, если она назначается с мая, расчет производится за период с июля по декабрь прошлого года.

Если она оформляется с начала отопительного сезона, то есть с октября, тогда учитываются доходы, полученные в первом и втором кварталах текущего года — с января по июнь.

В случае, когда льгота назначается не с начала отопительного или неотапливаемого периода, тогда ПФУ учитывает прибыль за два квартала, предшествующие месяцу, непосредственно предшествующему месяцу обращения. Например, если за помощью обращаются в июле, то учитываются зароботки за период с октября по март.

На примере работники ПФУ объяснили: прибыль, полученная в апреле 2025 года в результате продажи земельного участка, может повлиять на право получения пособия на отопительный период, которое начнется с 1 октября. Это связано с тем, что для исчисления субсидии на отопительный сезон в октябре используются рассчеты за первый и второй кварталы, куда попадает и апрель.

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