Призначення та перерахунок субсидії для пенсіонерів у Харківській області здійснюється на два окремі періоди.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області надаються державою для часткового покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг, проте важливо знати всі нюанси, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

Призначення та перерахунок субсидії для пенсіонерів у Харківській області здійснюється на два окремі періоди — опалювальний та неопалювальний сезони.

На які періоди призначається

Допомога розраховується окремо на:

неопалювальний період, який триває з першого травня по тридцяте вересня;

опалювальний період, що охоплює час з першого жовтня до тридцятого квітня наступного року.

У більшості випадків громадянам, які вже отримували субсидію в попередньому періоді, її призначають автоматично. Це означає, що їм не потрібно щороку повторно звертатися до органів соціального захисту або Пенсійного фонду України, коли не відбулося змін у складі домогосподарства або у фінансовому становищі.

У яких випадках можна втратити право на отримання житлової субсидії для пенсіонерів у Харківській області

Незважаючи на автоматичне продовження для багатьох отримувачів, є низка обставин, за яких субсидія може бути припинена або не призначена зовсім. Це відбувається, коли порушуються певні умови або виявляються обставини, що свідчать про втрату права на допомогу.

Серед таких причин:

Смерть особи, на яку була оформлена субсидія.

У такому випадку допомога автоматично припиняється, і новий заявник із числа зареєстрованих у житлі повинен звернутися повторно.

У такому випадку допомога автоматично припиняється, і новий заявник із числа зареєстрованих у житлі повинен звернутися повторно. Встановлення під час перевірки недостовірної інформації про доходи.

Виявляється, що реальні доходи сім’ї значно перевищують ті, що були зазначені в декларації, субсидію можуть скасувати.

Виявляється, що реальні доходи сім’ї значно перевищують ті, що були зазначені в декларації, субсидію можуть скасувати. Зміна місця проживання.

Субсидія надається конкретному домогосподарству за певною адресою. У разі переїзду отримувача на інше місце проживання, субсидія припиняється і має бути оформлена повторно на нову адресу.

Субсидія надається конкретному домогосподарству за певною адресою. У разі переїзду отримувача на інше місце проживання, субсидія припиняється і має бути оформлена повторно на нову адресу. Здійснення великих покупок.

Будь-хто з членів домогосподарства здійснив одноразову покупку або витрату на суму, що перевищує сто тисяч гривень, це може свідчити про достатній фінансовий стан родини й стати підставою для відмови у наданні субсидії.

Будь-хто з членів домогосподарства здійснив одноразову покупку або витрату на суму, що перевищує сто тисяч гривень, це може свідчити про достатній фінансовий стан родини й стати підставою для відмови у наданні субсидії. Наявність заборгованості з оплати комунальних послуг.

Сума боргу за житлово-комунальні послуги перевищує шістсот вісімдесят гривень, субсидію можуть не призначити або припинити її виплату.

Коли потрібно звертатися особисто для оформлення

У низці випадків громадяни повинні особисто звернутися із заявою та новою декларацією про доходи та витрати, оскільки субсидія не буде призначена автоматично. Це стосується таких ситуацій:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

родина проживає у найманому житлі та самостійно сплачує комунальні послуги;

фактично в помешканні проживає менше людей, ніж зареєстровано офіційно;

пільга оформлюється на придбання скрапленого газу, твердого палива або пічного побутового пального.

У подібних випадках потрібно обов’язково подати пакет документів з оновленими даними для повторного призначення допомоги.

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