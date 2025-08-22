Щоб оформити право на отримання грошової допомоги на догляд за пенсіонером в Харкові, необхідно виконати кілька важливих кроків.

Грошова допомога на догляд за пенсіонером в Харкові закріплена на рівні чинного законодавства України та регламентується постановою Кабінету Міністрів України, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про це у постанові Кабміну.

Постанова має назву «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» й визначає порядок оформлення та отримання відповідної виплати.

Держава визнає важливість домашнього піклування за людьми похилого віку, особливо якщо вони не можуть самостійно обходитися без допомоги. Тому у таких випадках держава надає матеріальну підтримку особам, які безоплатно та на постійній основі доглядають за родичами. Але для того щоб отримати цю компенсацію, необхідно відповідати кільком критеріям.

По-перше, особа, яка потребує піклування, повинна мати підтвердження від медичного закладу про необхідність постійної сторонньої підтримки. Такий висновок має бути офіційно виданий установою охорони здоров’я. По-друге, доглядальник повинен проживати разом із людиною, за якою він доглядає. Це означає, що обидві особи ведуть спільне господарство та мешкають за однією адресою.

Щоб оформити право на отримання грошової допомоги на догляд за пенсіонером в Харкові, необхідно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. При зверненні слід мати при собі пакет необхідних документів. До нього входить паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, офіційна довідка про доходи, а також медичний висновок, у якому буде зазначено, що особа похилого віку дійсно потребує постійного догляду.

Щодо розміру грошової допомоги на догляд за пенсіонером в Харкові то варто розуміти, що вона не є фіксованою для всіх випадків. Сума виплати визначається індивідуально для кожної родини. Вона розраховується як різниця між затвердженим на поточний рік прожитковим мінімумом для працездатної особи та середньомісячним доходом на одного члена родини. У дві тисячі двадцять п’ятому році прожитковий мінімум становить дві тисячі дев’ятсот двадцять гривень.

Таким чином, чим нижчі доходи у родині, тим більшою буде розмір державної компенсації. Це дозволяє адресно допомагати тим, хто дійсно цього потребує, та підтримувати соціально вразливі категорії населення. Оформлення цієї допомоги — реальна можливість не лише поліпшити добробут сім’ї, а й отримати державне визнання важливої праці з нагляду за близькою людиною.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Прогноз погоди на серпень в Харкові: які сюрпризи підкине останній місяць літа.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: кому треба звернутися до ПФУ, щоб не втратити допомогу.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: українцям розповіли, куди можна звернутись за допомогою.