Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області стартує в межах програми фінансового підсилення домогосподарств на зимовий сезон 2025–2026 років, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізують «Карітас Полтава» та міжнародна католицька організація CRS Catholic Relief Services. Підтримка охоплює мешканців Полтавської та Зіньківської громад. Мобільні групи працюють за заздалегідь визначеним графіком, тому жителям радять стежити за оголошеннями, щоб вчасно отримати допомогу.

Програма передбачає допомогу домогосподарствам, які належать до вразливих категорій. Основні одержувачі — люди з інвалідністю першої або другої групи, особи з обмеженими можливостями від народження та громадяни старші шістдесяти років.

До списку також входять одинокі батьки, вагітні, матері дітей до трирічного віку, сім’ї з прийомними дітьми, пацієнти з тяжкими хворобами та багатодітні домогосподарства з трьома і більше дітьми.

Для участі необхідно надати паспорт, податковий номер, довідку ВПО, IBAN та документи, що підтверджують відповідний статус, включно з довідками Пенсійного фонду, податкової служби або іншими підтвердженнями доходів.

У межах програми гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається лише один раз на домогосподарство. Отримання допомоги можливе за відсутності аналогічної підтримки від інших організацій, а мета ініціативи — забезпечити реальну фінансову підтримку під час холодного періоду.

Місцевим жителям радять заздалегідь готувати необхідні документи, щоб швидко отримати підтримку та уникнути черг.

